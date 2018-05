VIDEO - Bigorexie : “Il y a quelque chose d’hormonal“, confie l’ancien footballeur Bixente Lizarazu

"Le sport c’est ma boussole, c’est ma vie, mon équilibre"

Bixente Lizarazu, aujourd’hui âgé de 48 ans, a rangé ses crampons il y a 12 ans mais il n’a pas arrêté le sport. Au contraire. Plongée, vélo, surf, ski… Selon lui, c’est probablement une façon de compenser les émotions qu’il ressentait lorsqu’il pratiquait le football à haut niveau "Ces émotions-là, elles sont pour moi presque aussi fortes", confie-t-il. Dans son livre "Mes Prolongations", il assume et raconte sa dépendance au sport. "Je vais me taper cinq heures de vélo", déclare Bixente Lizarazu.

"Je préfère être addict à ça qu’à autre chose"

C’est au-delà de 10 heures de sport par semaine que le risque de dépendance augmente. Cette accoutumance s’explique par la libération d’endorphines, de dopamine et de sérotonine lorsque le corps est à l’effort. Ces hormones stimulent notre système de récompense et provoquent un sentiment de bien-être et de plénitude. L’effet pervers est d’ailleurs similaire à celui d’autres drogues : il faut augmenter les doses pour ressentir le même plaisir. Bixente Lizarazu assure toutefois préférer être "addict à ça, qu’à d’autres choses." "Il faut continuer à faire du sport" mais "il faut savoir trouver le bon équilibre et ne pas se mettre en surdosage" conseille Bixente Lizarazu.