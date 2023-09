Santé : les jeunes accros aux médicaments

Des jeunes accros aux médicaments, un phénomène qui s’aggrave en France. Depuis près de dix ans, la consommation d’anxiolytiques a explosé chez les moins de 20 ans. Et ils sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir s’en passer.

Pour se lever le matin et tenir sa journée, Justine est devenue accro aux médicaments, bien malgré elle. Une vertèbre mal soudée à la naissance, des douleurs au dos chroniques, elle n’a que 16 ans quand un médecin de ville lui prescrit ses premiers antalgiques, hautement addictifs. Le début d’une longue liste. “Quand je ne prenais plus le traitement, je me suis aperçue que je n’étais pas capable de tenir une journée sans médicaments”, relate-t-elle. Une augmentation forte de la consommation de médicaments Le Haut conseil de la famille et de l’adolescence a révélé que les jeunes qui consomment des psychotropes sont deux fois plus nombreux qu’il y a dix ans. Ajouté à cela + 155% d’anxiolytiques, l’un des plus addictifs. Pour le professeur Amine Benyamina, qui dirige un des plus grands services d’addictologie en France, il faut faire preuve de la plus grande vigilance au moment de prescrire des médicaments aux jeunes, pour éviter, dans le pire des cas, “les premiers décès liés à l’overdose de médicaments en France”.