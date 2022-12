Santé : le Snus, du tabac à sucer dangereux et interdit en France

Le Snus, du tabac à sucer qui se présente comme un petit sachet de thé, rencontre un grand succès chez les jeunes. Interdit à la vente, il est surtout dangereux pour la santé.

C’est un tabac qui se présente sous la forme de petits sachets, que l’on coince entre la joue et les gencives. On l'appelle le Snus, un produit illégal en France, mais qui commence à faire des émules chez les jeunes. "Au début ça pique, et après ça fait vraiment comme l’effet d’une cigarette", dit un jeune homme. Ce tabac, bien qu’illégal, est très facile à acheter sur internet. Les boîtes sont vendues entre 3 et 7 euros. Le packaging et les arômes proposés, comme cola, menthe ou fraise, ciblent les jeunes.

Plus concentré en nicotine qu’une cigarette

Récemment, le footballeur Marcus Thuram apparaissait sur les réseaux sociaux avec une boîte dans sa main, qui ressemble à une boîte de Snus. Très vite, il l’a dissimulée avec un emoji. Mais certains jeunes, pour qui il est un modèle, l’ont repéré. Le problème, c’est qu’un sachet est beaucoup plus concentré en nicotine qu’une cigarette. Les dangers pour la santé sont réels, d’où l’interdiction du produit en France.