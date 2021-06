Paris sportifs : quand l'addiction touche les jeunes

Les paris sportifs en ligne passionnent de plus en plus de jeunes en France. Les publicités pour ces jeux d'argent sont partout, et touchent un public majoritairement jeune. 70 % des parieurs sportifs en ligne ont moins de 35 ans. Il est facile pour cette frange de la population de créer son compte en ligne en quelques minutes : sur leur téléphone, des centaines de matchs s'offrent aux joueurs qui peuvent parier sans compter.

Une addiction dès 18 ans

France Télévisions a rencontré un jeune étudiant de 22 ans qui passe son temps libre à parier sur ses joueurs de tennis préférés. Il a commencé à 18 ans, et depuis, les calculs incessants ont continué, et il est incapable de s'arrêter. "En ce moment, je n'ai jamais autant parié, je fais des paris en me réveillant au milieu de la nuit, je parie quand je suis à la fac, en train de suivre des matchs, mais aussi sous l'impulsion, en public. T'es sur ton ton téléphone, tu te connectes et tu paries, quoi", lance le jeune homme. Une fois son loyer payé, les 400 euros qui lui restent vont dans les paris sportifs, quitte à sacrifier des repas s'il perd.