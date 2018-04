Mondial de foot 2018 : la drogue autorisée dans les stades ?

Les supporters de football pourront consommer de la marijuana, de la cocaïne et de l’héroïne dans les stades lors du prochain mondial. A condition, toutefois, d’avoir un certificat médical en bonne et due forme.

Assister au match de son équipe nationale en consommant de la drogue telle que la marijuana, la cocaïne et l'héroïne sera possible lors du mondial de football 2018 qui se tiendra en Russie du 14 juin au 15 juillet prochains. A condition, cependant, d’avoir un certificat médical traduit et certifié en russe.

Cette autorisation, née d'une loi en vigueur dans le pays depuis 2014, et dévoilée en février dernier par le quotidien russe Izvestia, a été remise en avant cette semaine.

La loi s’applique dans cinq pays de l'ex-URSS, dont la Russie, réunis au sein de l’Union économique eurasiatique (UEEA). Elle autorise les touristes visitant l'un de ces pays à transporter "des narcotiques, des drogues hallucinogènes et d'autres substances dures" dans une quantité limitée.

Au total 383 produits sont autorisés par l'UEEA, alors qu'il est strictement interdit de fumer dans les stades. Les personnes médicalement autorisées à transporter ces drogues dures devront donc faire preuve d'ingéniosité.

Les organisateurs de la Coupe et le ministère de la santé russe inquiets

Cette règle peut faire sourire mais elle inquiète beaucoup le Comité d'Organisation de la Coupe du monde. Celui-ci a précisé que le personnel de sécurité effectuera une fouille à l'entrée des stades pour s'assurer qu'aucune substance illicite n'entre, à l'exception de celles prescrites par un médecin.

"Tout ceci est mal, je suis choqué" s'est également indigné le responsable des narcotiques du Ministre de la santé russe Yevgeny Brun dans le quotidien Izvestia. Les choses pourraient même dégénérer, selon lui, car de la bière sera également vendue dans les arènes.

Mais boire un verre à l'extérieur du stade pour fêter la troisième mi-temps pourra également être problématique. Le gouvernement russe a, en effet, annoncé qu'à Moscou les boissons "alcoolisées et rafraîchissantes" vendues dans des contenants en verre seront interdites autour des stades et des « fan zones ». Une règle qui pourrait concerner les 10 villes accueillant les matchs.