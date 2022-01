Mois sans alcool : une méthode qui ne fait pas l'unanimité

Yann a déjà tenté l'expérience il y a deux ans. Aujourd'hui, il s'engage à nouveau dans le mois sans alcool. Estimant sa consommation à dix verres par semaine, ce participant a eu besoin de se rassurer pour vérifier s'il était dépendant ou non à l'alcool. Autre raison, être en meilleure santé, mais pas seulement. "On fait des économies, car une consommation dans un bar, ça a un certain coût et après, souvent on mange quand on a trop bu" déclare-t-il.

Une méthode remise en cause

Présentant pourtant des bienfaits, cette abstinence ponctuelle ne fait pas l'unanimité. "Si on a déjà une consommation assez modérée, je ne vois pas l'intérêt de se priver pendant un mois", rétorque une jeune femme interrogée dans la rue. Pour Jean-Pierre Couteron, addictologue, le mois sans alcool casse les habitudes d'une personne. En France, l'alcool est responsable de 40 000 décès par an.