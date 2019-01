VIDEO. GreenMinded, l\'association qui recycle intelligemment les mégots

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Jeter un mégot a un impact environnemental catastrophique. Une fois jeté au sol, il finit par tomber dans les égouts puis dans la mer, ce qui en fait un des déchets les plus polluants de l'océan. Alice Comble nous rappelle que "si par exemple vous mettez un mégot dans un aquarium, au bout de quelques heures, la moitié des poissons qui s'y trouvent seront morts." Face à ce constat inquiétant, l'association GreenMinded a trouvé une manière astucieuse de recycler nos mégots. La fondatrice de l'association Alice Comble donne ainsi à tous les fumeurs l'opportunité de transformer leurs bouts de cigarettes en plaques de construction.

Le meilleur des déchets, c'est celui qui n'est pas généré. Alice Comble à Brut

La méthode est simple et ingénieuse : la fibre plastique blanche présente dans les mégots est dépolluée, compressée puis cuite. On obtient alors des plaques, elles aussi recyclables, qui serviront à la fabrication de mobilier urbain.

Mais pour cela, il faut récolter un maximum de mégots. C'est pourquoi l'association fournit des kits de recyclage (cendriers, stickers, mode d'emploi..) qui peuvent être achetés par les particuliers, les entreprises et les grandes villes. Les mégots ainsi récoltés pourront être directement envoyés à l'association pour y être traités. Alice Comble aimerait aussi développer des cendriers connectés censés aider les fumeurs à diminuer leur consommation de tabac. "Le jour où il n'y aura plus de mégot, on sera contents", assure la fondatrice de GreenMinded.