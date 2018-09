Vers l'interdiction de fumer devant les écoles ?

La cigarette bientôt bannie devant les écoles ? C'est déjà le cas à Yvetot (Seine-Maritime). Une initiative du conseil municipal des jeunes de la ville. "C'est désagréable de sortir et d'entrer dans l'école quand il y a la fumée", confie à France 2 une fillette.

Une amende de 38 euros

Les familles ont été informées via le cahier de correspondance de leur enfant, avant les vacances d'été. "On n'a pas le choix, on est obligé de changer de trottoir. C'est pas grave, c'est pour les enfants", commente une mère de famille. "Je trouve ça complètement stupide, parce que tant que les enfants ne sont pas là, je ne vois pas pourquoi on n'a pas le droit de fumer", nuance une seconde. L'arrêté municipal concerne les six écoles de cette commune de 12 000 habitants. La police peut verbaliser avec une amende de 38 euros.

