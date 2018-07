Vacances : plages sans fumeurs

À Lège-Cap-Ferret en Gironde, une plage sans fumeurs a été inaugurée. Pas d'odeur sauf celle de l'air marin, pas de mégots dans le sable. La plage non-fumeur est une idée du conseil municipal des jeunes. Les enfants peuvent ainsi jouer dans le sable sans risque de tomber sur un mégot. "C'est une très bonne idée je trouve, cela devrait être fait sur toutes les plages", témoigne un baigneur. La cigarette interdite sur les terrasses, les plages... Les riverains se demandent où commence la liberté des uns et où s'arrête celle des autres. C'est tout un débat qui s'engage: "on devrait laisser les gens fumer, mais ils ne doivent pas laisser les mégots", affirme un touriste sur la place. "C'est une atteinte quand même à la liberté, c'est un lieu public" proteste un autre.

10 000 cendriers de poche distribués gratuitement

L'initiative n'a été lancée que sur une plage de la commune. Il s'agit pour l'instant que d'une incitation et non d'une interdiction. "Nous espérons que les gens comprendront qu'il faut respecter l'environnement et ses propres voisins. Je ne souhaite pas en arriver à un arrêté municipal", explique le maire de la commune. Si l'expérience séduit, elle pourrait s'étendre à d'autres plages. En attendant, 10 000 cendriers de poche ont été distribués gratuitement pour faire en sorte de ne trouver sur le sable que des coquillages ou crustacés.

