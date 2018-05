Un million de personnes ont arrêté de fumer en un an en France

D'après le ministère, l'augmentation des prix du tabac a été un "facteur dissuasif".

Un million de Français qui fumaient chaque jour ont arrêté en l'espace d'un an, s'est félicité lundi 28 mai le ministère de la Santé, selon qui l'augmentation des prix du tabac est un "facteur dissuasif". En 2017, 26,9% des 18-75 ans fumaient chaque jour, contre 29,4% un an auparavant. L'une des tendances marquantes est la baisse "parmi les fumeurs les plus défavorisés" pour "la première fois depuis 2000", a expliqué le ministère dans un communiqué.

Cette diminution correspond "à un passage de 13,2 à 12,2 millions de fumeurs quotidiens en un an", précise Le Monde. Une avancée jugée "considérable" par François Bourdillon, directeur général de Santé publique France, cité par le quotidien.

"Bravo aux Français(e)s !"

Santé publique France explique cette diminution par l'"intensification des mesures réglementaires et de prévention" menées dans le cadre du Programme national de réduction du tabagisme élaboré en 2014, explique Le Monde. L'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est d'ailleurs félicitée de ces résultats sur Twitter.