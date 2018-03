Tabac : une hausse dissuasive ?

C'est une première pour ce fumeur de 66 ans : il va tenter d'arrêter de fumer avec un médecin spécialisé. L'augmentation d'un euro du prix des cigarettes : motivant, mais pas suffisant pour cet homme qui fume depuis plus de 50 ans. Même constat pour le médecin : la hausse du prix doit être vraiment importante pour avoir un effet sur les fumeurs très dépendants.

Plus le tabac est cher, moins on fume

Les études le prouvent : plus les cigarettes coûtent cher, moins on fume. En 2000, pour un paquet à 3,20 euros, 82,5 milliards de cigarettes vendues. En 2004, il passe à 5 euros ; les ventes chutent à 54,9 milliards. En 2016, paquet à 7 euros : 44,9 milliards de cigarettes vendues. Mais comment faire quand on a vraiment envie d'arrêter ? Cathy Blomme a déjà tenté à plusieurs reprises le sevrage du tabac, alors elle compte cette fois sur une séance d'hypnose. La séance coûte environ 100 euros et dure une heure durant laquelle le thérapeute doit convaincre la patiente qu'elle est capable de vaincre la cigarette. La motivation principale : économiser son argent, qui part en fumée. Et si une séance ne suffit pas, Cathie Blomme se dit prête à recommencer.