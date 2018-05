Tabac : un million de fumeurs en moins en France

De nombreuses personnes sollicitent des unités de tabacologie pour décrocher. C'est le cas de Marie, qui a fumé dès l'adolescence et qui souhaitait arrêter. En six mois et avec trois patchs par jour, Marie a réussi son sevrage. "Chacun est différent. Ça peut être une motivation de santé bien évidemment, une motivation familiale, une motivation économique. Ces derniers temps, avec l'augmentation du tabac, de plus en plus de patients sont venus avec cette motivation", observe le docteur Marie-Christine Fagnen-Sylvaire.



Chaque jour en France, 200 personnes meurent du tabac

La motivation et l'aide de professionnels sont des facteurs de réussite. Entre 2016 et 2017, l'Hexagone a connu une baisse historique, avec un million de fumeurs quotidiens en moins. Le paquet neutre et le remboursement des traitements anti-tabac sont d'autres raisons de ce succès. 26,9% des 18-75 ans fumaient chaque jour en 2017, contre 29,4% un an auparavant. Le prix est également dissuasif et les augmentations vont continuer. Chaque jour en France, 200 personnes meurent du tabac.

Le JT

Les autres sujets du JT