Tabac : les sachets de nicotine piègent les adolescents

S.Ricottier, C. Guyon, M-P.Samitier, A.Paris, E. Maizy, T.Guery, C.Kenck, C. Berbett-Justice

Les sachets de nicotine sont prisés des adolescents, puisque 40 % d'entre eux en auraient entendu parler. Pouvant être aromatisés, ils semblent viser un jeune public.

Sur les réseaux sociaux, de petits sachets blancs, qui contiennent de la nicotine de synthèse et se glissent entre la lèvre et la gencive, pourraient être pris pour des confiseries. Ce produit encore peu connu se répand chez les jeunes : 40 % des ados en auraient entendu parler. Goût fruits rouges ou menthe, ces sachets, innocents en apparence, contiennent parfois cinq fois plus de nicotine qu'une cigarette classique. Ils peuvent provoquer lésion ou infection des muqueuses de la bouche.

Une banalisation de la consommation de nicotine

Leur vente est interdite aux mineurs, mais tous les bureaux de tabac ne respectent pas la législation. Sur Internet, il est aussi possible de se fournir pourvu que l'on prétende avoir 18 ans. De la nicotine à sucer peut ainsi être achetée. "Aujourd'hui, on a des perles de nicotine. Demain, peut-être, on aura des oursons en gomme à la nicotine, qui banalisent le fait de consommer de la nicotine et qui sont, pour autant, ces produits, hautement addictifs", alerte Marion Catellin, directrice générale d'Alliance contre le Tabac. Mardi 14 novembre, le ministre de la Santé s'est prononcé pour l'interdiction des sachets de nicotine.

