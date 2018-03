Tabac : le prix des paquets rehaussé d'un euro

Cette fois, en matière de tabac, le gouvernement a mis le paquet pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer. Presque un euro d'augmentation sur les cigarettes, et deux euros sur le tabac à rouler. Désormais, le prix moyen d'un paquet s'élève à 8 euros. Ici, la nouvelle est accueillie avec fatalité. Mais pour certains, la mesure n'est toujours pas dissuasive. Pourtant, la France a déjà mené l'expérience avec succès en 2003. Des augmentations brutales et importantes seraient même la mesure la plus efficace.

Quatre hausses successives prévues d'ici 2020

Selon l'OMS, une hausse de 10% du prix du tabac entraîne une baisse de 4% de la consommation et jusqu'à 6% chez les jeunes et les plus démunis. Les tabacologues réclamaient cette mesure depuis dix ans et plaident désormais pour une véritable stratégie de lutte contre le tabac. Quatre hausses supplémentaires sont prévues d'ici 2020. Le but : passer le cap symbolique de 10 euros le paquet.





