Tabac : la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte le plus de fumeurs, selon Santé publique France

C'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'il y a le plus de fumeurs. Dans la région, environ 30% des adultes fument tous les jours. C'est le constat dressé par Santé publique France, qui publie mardi 28 mai une étude sur le tabagisme quotidien des adultes en France en 2021, étude qui dresse le portrait-robot du fumeur. Elle doit permettre à l'Agence nationale d'orienter les politiques de prévention.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 29,5% des adultes fument tous les jours. C'est légèrement plus qu'en Occitanie, deuxième région où l'on trouve le plus d'adultes fumeurs (28,9%). Viennent ensuite le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté, et les Hauts-de-France, avec plus d'un quart d'adultes fumeurs. Selon cette étude, c'est dans les Outre-mer que les taux sont les plus bas. Un adulte sur dix seulement fume en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique (entre 11,7% et 12,3%). À La Réunion, c'est près de deux adultes sur dix (18,7%). En métropole, c'est en Ile-de-France, dans les Pays-de-la-Loire et en Centre-Val de Loire que l'on fume le moins, avec un peu plus de deux adultes sur dix.

Santé publique France révèle également que ce sont davantage les hommes de moins de 60 ans aux revenus et au niveau d'études les plus faibles qui fument. Dans l'Hexagone, entre 20,6% et 33,2% des hommes adultes fument (20,6% dans le Centre-Val de Loire, 33,2% en Provence-Alpes-Côte d'Azur). Chez les femmes, le taux de fumeuses varie selon les régions, de 19,1% en Normandie à 26,6% en Occitanie.

Baisse du tabagisme dans six régions

Si au niveau national, être un homme, être âgé de moins de 60 ans, avoir un niveau de diplôme inférieur ou égal au bac et avoir un niveau de revenu plus faible sont des facteurs associés au tabagisme, en revanche, en Normandie et à la Martinique, aucune association entre le fait d’être fumeur quotidien et le niveau de revenu n’a été mise en évidence par l'étude. En Guyane, aucun lien n'est observé avec l’âge ou le niveau de diplôme. Et en Guadeloupe, la probabilité de fumer est plus faible parmi les personnes aux revenus les plus faibles.

Entre 2010 et 2021, l'Agence nationale a constaté que six régions de l'Hexagone ont connu une baisse significative du tabagisme : la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Dans les Outre-mer, le tabagisme quotidien a baissé de manière significative entre 2014 et 2021, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

Un quart des adultes français fume quotidiennement, rappelle encore Santé publique France, un taux stable depuis plusieurs années, après une baisse entre 2016 et 2019. Partout en France, plus de la moitié des fumeurs disent vouloir arrêter. Les résultats de l'étude vont donc permettre désormais aux autorités de santé d'adapter leur politique d'aide au sevrage.

Méthodologie :

Les données utilisées proviennent essentiellement de l’édition 2021 du Baromètre de Santé publique France, enquête représentative des adultes de 18 à 75 ans résidant en France hexagonale et dans les départements et régions d’Outre-mer.