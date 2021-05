Tabac au cinéma : "Il faudrait sensibiliser ceux qui vont faire des films", estime la Ligue contre le cancer

Après plusieurs années de recul, le nombre de fumeurs a arrêté de baisser en France l'année dernière, révèle Santé publique France, mercredi 26 mai. Selon la Ligue contre le cancer, le cinéma exerce une influence sur la consommation de cigarettes. Elle publie, avec l'institut de sondage Ipsos, une étude qui montre que le tabac est présent dans plus de neuf films français sur dix. "Il faudrait sensibiliser ceux qui vont faire des films et essayer de faire en sorte qu'ils évitent [de montrer] tous les produits du tabac", estime sur franceinfo Catherine Simonin, la vice-présidente de la Ligue contre le cancer.

75 000 décès par an dus au tabac

"Notre enquête indique que la stratégie marketing des fabricants de tabac est très agressive", explique Catherine Simonin. "Ils placent des produits dans des films, c'est un détournement de la loi Évin [qui interdit la publicité pour le tabac]". Selon elle, ce constat vaut aussi pour "les séries" et "les réseaux sociaux", particulièrement prisés lors des confinements.

"Il y a un enjeu de santé publique évident", affirme la vice-présidente de la Ligue contre le cancer. Elle rappelle que le tabac "est la première cause de cancer évitable" et qu'il fait "75 000 décès par an, toutes causes confondues". Quant au tabagisme passif, il provoque chaque année "1 100 décès en France".