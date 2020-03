Santé : le paquet de cigarettes passe à 10 €

Le paquet de cigarettes le plus vendu en France affiche désormais un prix de 10 €. C'est le résultat de la dernière hausse du tabac instaurée dimanche 1er mars. "Je pense que pour certaines personnes ça peut avoir un impact financier, (...) malgré tout on reste accro", estime une femme interrogée. "Je pense que je vais arrêter", réagit un autre fumeur. De leur côté, les buralistes s'interrogent. À Strasbourg (Bas-Rhin), la vente de cigarettes représente 40% des ventes d'un magasin. "On a une usure de notre clientèle qui, plus le prix augmente, plus elle déserte nos magasins", déplore Hervé Regnault, buraliste.

Une politique de santé publique

Si les prix augmentent, c'est parce que les grandes marques répercutent une récente hausse des taxes de 50 centimes. Une politique se santé publique qui semble porter ses fruits. "C'est probablement un des leviers les plus efficaces pour lutter contre la consommation de tabac", indique le professeur Loïc Josseran. En France, le tabac tue chaque année 75 000 personnes.