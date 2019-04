Radon et tabagisme font exploser le nombre de cancers du poumon en Corse

A Sarrola-Carcopino, comme dans presque toute la Corse... les pierres des bâtiments traditionnels sont sources de danger. Le granit a une particularité : il peut dégager un gaz radioactif totalement invisible : le radon. Depuis 2014, les mairies ont pour obligation de mener des diagnostics tous les dix ans.

Frédéric Baille-Marcelli, expert en Radon, BENC - Radon Corse connaît cette procédure par coeur : "La mesure réglementaire du radon s'effectue en deux mois minimum, d'une période qui va du 15 septembre au 30 avril, ce sont des périodes de chauffage, ce sont des périodes où le gaz est le plus émis par rapport au sol. À l'issue de ces deux mois, nous envoyons les mesures à un laboratoire d'analyse accrédité qui va nous donner les résultats. Ils doivent être inférieurs à 300 becquerels par m3".

Radon et tabac : un cocktail explosif pour les poumons

Les effets cancérigènes du radon sont connus depuis plus de vingt ans. Mais désormais, les autorités de santé alertent sur un autre danger. La présence de radon associée à la consommation de tabac créerait un cocktail explosif et multiplierait les risques de cancer du poumon par trois. "Le radon est un gaz radioactif, il va être inhalé, localement au niveau du poumon il va provoquer des lésions. Si de surcroît vous fumez, vous allez avoir d'autres lésions qui sont provoquées par les particules fines dans le tabac et vous avez une potentialisation des effets qui peut mener au cancer", explique le Dr Sauveur Merlenghi, directeur de la Ligue contre le cancer - Corse sud.

Face à ce risque, la Ligue contre le cancer s'est associée à l'Agence régionale de santé de Corse pour lancer une campagne de prévention. Un spot diffusé à la télévision et sur Internet donne quelques conseils à suivre. Pour se débarrasser du radon dans des quantités raisonnables, il suffit d'aérer dix minutes par jour. Une prévention simple et nécessaire alors qu'on estime que la Corse serait beaucoup plus touchée par le cancer du poumon que le reste de la France : + 9% chez les hommes et + 36% chez les femmes.