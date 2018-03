Prix du tabac : où va l'argent de la hausse ?

Un euro de plus en moyenne le paquet de cigarettes depuis ce jeudi 1er mars. Mais où va cet argent ? La hausse va rapporter à la Sécurité sociale, car depuis 2007, c'est elle qui empoche la plupart des taxes sur le paquet de cigarettes : 66 centimes sur cette dernière hausse d'un euro. L'État en gagne 16,5 centimes grâce à la TVA, les buralistes et les fabricants se partagent le reste.

Depuis 2000, les prix ont augmenté de 125%

Depuis plus de 15 ans, le prix des cigarettes ne cesse de grimper, de 3,2 euros en 2000 à 8 euros aujourd'hui, soit une augmentation de 125%. Ces hausses au profit de l'assurance maladie sont-elles suffisantes ? Non, selon cet expert, au regard des dépenses de santé dues au tabac. Pour combler cet écart, le gouvernement envisage d'augmenter à 10 euros le paquet de cigarettes d'ici à 2020. En attendant, la hausse d'aujourd'hui devrait rapporter à l'assurance maladie entre 500 millions et plus d'un milliard d'euros en 2018.





