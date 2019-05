Paris : la cigarette sera interdite dans 52 parcs et jardins à partir du 8 juin

La mairie de Paris étend ainsi l'expérimentation démarrée l'année dernière dans six parcs de la capitale.

La cigarette est petit à petit bannie des espaces publics de la capitale. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, le 8 juin, la mairie de Paris va interdire le tabac dans 52 parcs et jardins*, a appris franceinfo jeudi 30 mai. Elle étend ainsi son expérimentation, démarrée l'an dernier dans six parcs des 3e, 10e, 12e, 13e, 15e et 17e arrondissements. Cette phase de test a permis de diminuer le nombre de fumeurs présents dans ces lieux prisés par les familles, les joggeurs et les sportifs. Par conséquent, le nombre de mégots jetés au sol a lui aussi été réduit.

À terme, une amende de 38 euros

Selon la mairie, les Parisiens fumeurs et non-fumeurs se sont montrés réceptifs à l'expérimentation, conscients des enjeux de santé publique et d'amélioration du cadre de vie. Forte de ce bilan, Anne Hidalgo, la maire, a donc proposé à tous les maires d'arrondissement d'étendre ce dispositif. Ce sont donc 46 parcs et jardins supplémentaires qui ont été sélectionnés. Au total, le tabac sera donc interdit dans 10% des espaces verts parisiens, comme le jardin de la Poterne des peupliers dans le 13e arrondissement ou le parc Georges-Brassens dans le 15e.

Dans un premier temps, des agents de la Ville seront présents pour transmettre l’information aux Parisiens. Des panneaux d’information et des cendriers "ludiques", proposant des sondages baromètres que l’on remplit avec son mégot, seront installés à chaque entrée principale des 52 jardins concernés. Des flyers seront également distribués pour sensibiliser les usagers. À partir de la mi-juillet, les fumeurs récalcitrants devront s'acquitter d'une amende de 38 euros. Pour un mégot jeté dans une zone d'interdiction, l'amende sera de 68 euros.

Interdit dans les aires de jeux depuis 2015

Cette nouvelle interdiction s'inscrit dans le cadre d'une politique globale entamée il y a plusieurs années pour restreindre l'usage du tabac dans les espaces publics de la capitale. Ainsi, depuis 2015, il est interdit de fumer dans les aires de jeux pour enfants. Au mois de mai, la mairie de Paris avait également mis en place 19 rues sans mégots.

* La liste des 52 parcs et jardins concernés :

2e arrondissement : Square Louvois; Square Jacques-Bidault - 3e arrondissement : Square du Temple – Elie Wiesel; square Léonor Fini; square Émile Chautemps jardin Léopold Achille; jardin Anne Frank; jardin Madeleine de Scudéry - 4e arrondissement : Square Langlois; square Schweitzer; square Galli le clos des Blancs-Manteaux - 5e arrondissement : Square St Médard - 6e arrondissement : Square Gabriel Pierné - 8e arrondissement : Jardin Marcel Pagnol - 9e arrondissement : Square Montholon; Square d’Estienne d’Orves; Square Berlioz; Square Alex Biscarre; Square d’Anvers - 10e arrondissement : Square Juliette Dodu; Jardin Ylmaz Güney - 11e arrondissement : Square Maurice-Gardette; Jardin de la Folie-Titon - 12e arrondissement : Jardin Trousseau; Square de la Croix Rouge; Square Jean Morin - 13e arrondissement Square Henri Cadiou; Jardin de la Poterne des peupliers; Jardin aux Mères; Square Michelet; Square Héloise et Abélard - 14e arrondissement : Square Wyszynski; Square Lemire (Proches d’une rue Sans Mégots) - 15e arrondissement : Square Dupleix; Square Pablo Casals; Square Chérioux; Square Pierre-Adrien Dalpayrat; Square Cambronne; Square Violet; Parc Georges Brassens; Square Alleray Quintinie; Square du Clos Feuquières; Square des Cévennes - 16e arrondissement : Square Lamartine - 17e arrondissement : Square des Batignolles - 18e arrondissement : Square Hélène Jourda; Square Léon-Serpollet (Cloÿs) - 19e arrondissement : Square de la Place de Bitche - 20e arrondissement : Square du Docteur Grancher; Jardin Léon Zygel; Square Sarah Bernhardt.