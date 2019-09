New York interdit les cigarettes électroniques aromatisées

Il sera de moins en moins courant de voir ce geste à New York.

Depuis mardi, les cigarettes elctroniques aromatisées sont interdites dans l'etat du même nom



Cet objet est accusé par les autorités d'inciter les jeunes à vapoter avec, à la clé, un fort risque de dépendance à la nicotine.



un problème dont beaucoup ont pris cosncience



"Tu peux fumer dans la salle de bain, à la maison, tu te réveilles, tu as comme un réflexe "je vais fumer, parce que je peux" donc c'est un peu addictif dans ce sens, plus que les cigarettes, c'est ce que je pense. "



D'autres dénoncent l'hypocrise des autorités.



"C'est surprenant que les politiciens s'intéressent tellement à la politique de vapotage parce que les cigarettes elles sont là depuis longtemps, dieu sait depuis combien de temps et ils ne se sont guère préoccupé de l'industrie du tabac".



Prochaine étape : l'interdiction des liquides aromatisés, par exemple au menthol, à la mangue ou à la fraise...seuls ceux au tabac devraient à terme rester sur le marché.



Selon une enquête publique annuelle de la santé, 1 lycéen sur 4 vapotait en 2019 aux etats-unis..contre un sur cinq 2 ans un an plus tôt.