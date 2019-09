Mort de Jacques Chirac : quelles ont été les réformes marquantes de ses deux mandats ?

Jacques Chirac était un fumeur et ne s'en cachait pas. Pourtant, il aura été le président qui a interdit la cigarette dans les lieux publics. Il aura initié ainsi durant ses deux mandats plusieurs chantiers sociétaux, faisant de la sécurité routière, de la lutte contre le cancer et du handicap, des priorités de l'État. "Le cancer est autant un problème de santé qu'un problème de société. Nous ne progresserons que si nous mettons au service de cette cause l'ensemble des politiques publiques", avait déclaré le chef de l'État en 2003.

Des avancées contre le cancer

Il a ainsi mis en place 70 mesures, dont les dépistages des cancers du sein et du côlon, ainsi que la création de l'Institut national du cancer. "Ça a été extrêmement efficace, puisque les dernières études montrent que la France a gagné, grâce au plan cancer, 5, 6 ou 7% d'augmentation nette de la survie à cinq ans de tous les cancers", assure le Dr David Khayat, cancérologue. Contre le tabac, il augmente ainsi drastiquement le prix du paquet.