Mois sans tabac : dans le Doubs, une commune interdit la cigarette aux abords des écoles

Après des grandes villes comme Nice (Alpes-Maritimes) ou Marseille (Bouches-du-Rhône), la commune de Doubs (Doubs) a décidé d’interdire la cigarette aux abords des écoles. Un partenariat a été noué avec la Ligue contre le cancer. Des panneaux "espace sans tabac" ont été dressés. "Il y avait beaucoup de mamans et de papas qui fumaient en attendant les enfants devant l’école. J’ai vu des enfants ramasser des mégots et les mettre à la bouche, je trouve ça répugnant", répond Françoise Henriet, adjointe au maire de Doubs, déléguée à la jeunesse et aux affaires scolaires.

30 milliards de mégots jetés dans l’espace public par an

En outre, la pollution causée par les mégots est également dans le viseur de la municipalité : 30 milliards par an sont jetés dans l’espace public en France. 200 000 mineurs commencent également à fumer. L’interdiction est également valable autour du stade. "On espère que les enfants vont inciter les parents à ne plus fumer. Il y a trop de décès annuels à cause de la cigarette", avance Georges Cote-Colisson, maire de Doubs.