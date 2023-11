Lutte contre le tabagisme : les espaces sans tabac bientôt plus nombreux

Il sera de plus en plus dur de trouver un lieu où il est autorisé de fumer. Le plan anti-tabac du gouvernement a été dévoilé mardi 28 novembre, avec au programme notamment, un paquet à douze euros en 2028 et une interdiction de fumer dans les parcs publics ainsi qu’à proximité des écoles.

Peut-être avez-vous déjà été importuné par un nuage de fumée par votre voisin sur la plage, aux abords des écoles ou dans les parcs. Début 2024, la cigarette sera interdite dans tous ces lieux publics. Dans un parc lyonnais, dans le Rhône, entre deux volutes de fumée, les premiers concernés ne sont pas convaincus. Un homme affirme que la mesure ne l'inciterait pas à fumer moins. Même écho à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault. "La fumée de cigarette dans un lieu très aéré, comme la plage, surtout par exemple en plein hiver, (…) ça ne dérange pas grand monde", estime une femme.

Une mesure pas anecdotique

La mesure est loin d'être anecdotique pour Loïc Josseran, tabacologue et président de l'Alliance contre le tabac. "Le fait de réduire l'espace et de réduire les zones dans lesquelles on peut fumer, ça nous montre bien que ce n'est pas un produit normal dans notre environnement. Et puis moins il y a d'espaces dans lesquels on peut fumer, moins on fumera et moins on aura envie de fumer et la possibilité de le faire", affirme-t-il.