Les industriels du tabac proposent d'inscrire le message "jeter son mégot pollue" sur les paquets de cigarettes

Les industriels du tabac s'engagent à inscrire un message du type "jeter son mégot pollue" sur les paquets de cigarettes, selon une des dix propositions qui seront rendues vendredi 5 octobre au ministère de la Transition écologique et solidaire, a appris franceinfo.

La secrétaire d'Etat, Brune Poirson, estimait que l'industrie du tabac s'engageait de manière trop timide dans la lutte contre la pollution des mégots. Elle leur a demandé début juillet des engagements chiffrés et concrets. Les industriels iront donc au ministère, vendredi après-midi, rendre leur copie. Dix mesures que franceinfo a pu consulter.

Parmi elles, une campagne de sensibilisation ou la signature d'une charte avec les collectivités territoriales. Des mesures qui risquent de ne pas être à la hauteur pour Brune Poirson. D'une part, parce qu'elles ne concernent que les fumeurs et pas les industriels eux-mêmes, mais surtout parce qu'ils ne reposent sur aucun engagement chiffré.

Pour Eric Sensi-Minautier, directeur des affaires publiques et juridiques pour l'Europe de l'Ouest chez British American Tobacco, avoir des objectifs chiffrés n'est pas le plus important : "Je ne voudrais pas qu'on mette la charrue avant les boeufs. On ne souhaite pas de la communication ou de la petite politique. Définissons d'abord des solutions concrètes sans fétichisme du chiffre", a-t-il déclaré à France Inter.