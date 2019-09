Le fumeur Jacques Chirac a fait la guerre au cancer

Jacques Chirac aimait mobiliser et rassembler. Il est à l'initiative notamment de la lutte contre le cancer. "Le cancer est autant un problème de santé qu'un problème de société. Nous ne progresserons que si nous savons mettre au service de cette cause l'ensemble des politiques publiques", affirmait le président en 2003. Il en avait fait l'une des trois priorités de son second mandat en 2002. Parmi ses 70 mesures : le dépistage généralisé du cancer du sein et du colon ou la création de l'Institut national du cancer.

Autre décision phare : la hausse brutale et radicale du prix du tabac (+ 35% en deux ans). La cigarette est une des premières causes du cancer du poumon en France. Les ventes de cigarettes ont chuté de 25% en France dans les mois qui suivent. La Ligue contre le cancer et le Sidaction ont salué le dévouement de Jacques Chirac.

