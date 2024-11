La mode des "smart vapes", des cigarettes électroniques connectées, inquiète l'Alliance contre le tabac

Les "smart vapes" arrivent en France. Ces cigarettes électroniques jetables et technologiques proposent un écran digital, des jeux et même de la musique. Une tendance propice aux addictions, sur laquelle alerte l'Alliance contre le tabac.

De nouvelles cigarettes électroniques ont fait leur apparition. Elles ont l'allure de mini-consoles de jeux et reproduisent même de célèbres jeux vidéo en allant jusqu'à récompenser les fumeurs les plus actifs. En somme, plus on fume, plus on gagne. Certaines diffusent aussi de la musique.

"Un problème écologique et un problème d'addiction"

Ces cigarettes connectées mais jetables sont appelées des "smart vapes". Elles ont été popularisées par les réseaux sociaux. Devant un lycée parisien, les élèves interrogés en ont presque tous entendu parler. "Cela pose un problème écologique et un problème d'addiction", déplore un jeune homme. "C'est un intérêt marketing", estime un autre. Une jeune femme s'inquiète de la combinaison de l'addiction aux écrans avec celle à la cigarette.

Les "smart vapes" arrivent tout juste sur le marché français et sont accessibles en quelques clics pour moins de 30 euros. L'Alliance contre le tabac dénonce une dérive de l'industrie qui créerait de nouvelles addictions.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.