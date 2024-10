Interdiction des "pouches" de tabac : "C'est une très bonne chose", salue le président de l'Alliance contre le tabac

"Ce sont des produits qui rendent addicts les plus jeunes", et qui sont arrivés sur le marché "dans un trou réglementaire", car "ils n'étaient ni autorisés, ni interdits", ajoute Loïc Josseran mercredi sur franceinfo.

"C'est une très bonne chose que la ministre de la Santé ait pu interdire [les pouches de tabac] assez rapidement avant que leur consommation ne puisse s'installer véritablement, notamment chez les enfants", salue sur franceinfo mercredi 30 octobre Loïc Josseran, professeur de santé publique à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et président de l'Alliance contre le tabac.

Mardi, la ministre de la Santé Geneviève Darrieussecq a annoncé l’interdiction prochaine des "pouches", ces sachets de nicotine jetables aux goûts divers, parfois utilisés comme moyen de sevrage du tabac, prisés par les jeunes, ainsi que les produits similaires comme les gommes ou les billes.

Pour Loïc Josseran, "ce sont des produits qui rendent addicts les plus jeunes", et qui sont arrivés sur le marché "dans un trou réglementaire", car "ils n'étaient ni autorisés, ni interdits". "L'objectif des industriels, c'est de rendre addicts ces jeunes enfants, de façon à les faire rentrer sur le marché de la nicotine", analyse-t-il. "C'est un piège qui se referme sur les plus jeunes, des collégiens, on est en train de parler de gamins qui ont onze-douze ans, ne l'oublions pas", et qui sont ciblés notamment grâce aux différents goûts proposés par ces "pouches" et ces gommes.

Des sachets qui vont "détruire la santé dentaire des enfants"

Le professeur en santé publique pointe également la responsabilité de la Confédération des buralistes, "qui poussait depuis un certain nombre de mois pour avoir l'autorisation de vendre ce produit de façon exclusive", et comme "ils vendent aux mineurs les produits du tabac sans aucune limite ou contrôle, ils réclamaient de pouvoir continuer à vendre gentiment à nos enfants pour qu'ils deviennent addicts pour les 20, 30, 40 prochaines années, de façon à entretenir leurs bénéfices pour encore des dizaines d'années".

Au-delà de l'addiction au tabac, ce sont également des produits "dont la consommation va détruire la santé dentaire des enfants, puisque ce sont des petits sacs de nicotine, qui ont la particularité de ressembler à du papier de verre pour créer des microlésions et limer la couche supérieure de la gencive de façon à faire pénétrer plus vite la nicotine dans le sang, que ça passe au niveau cérébral et que ça les rende addicts". "Donc les dents et les gencives s'abîment, se rétractent et les dents tombent, sans compter les problèmes infectieux qu'il y a derrière", dénonce le professeur.