États-Unis : cinq décès suspects imputés à la cigarette électronique

C'est une information qui interpelle. Aux États-Unis, cinq décès suspects ont été imputés à l'utilisation de la cigarette électronique. Des conclusions étonnantes qui restent floues. En plus de ces morts, 450 personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires dans tout le pays. "Toutes ont un dénominateur commun, elles avaient fumé des cigarettes électroniques et beaucoup d'entre elles avaient fumé de l'huile de THC, c'est-à-dire de l'huile de cannabis, avec ces appareils", détaille le journaliste Loïc de La Mornais depuis Washington.

Une vitamine en cause ?

Les scientifiques se penchent sur la piste de la vitamine E utilisée dans les liquides d'e-cigarettes qui pourrait pénétrer dans les poumons et provoquer de graves pneumonies. Pour le moment, les autorités demandent aux consommateurs de ne plus utiliser ces dispositifs. "L'État du Michigan est même allé plus loin puisqu'il vient d'interdire les cigarettes aromatisées pour six mois le temps d'avoir des conclusions plus précises", conclut le journaliste.