Cinéma : la Ligue contre le cancer dénonce la présence massive de tabac dans les films français

La cigarette est à l'affiche d'une très large majorité de films. La Ligue contre le cancer a visionné 150 longs-métrages français récents (2015-2019) : neuf sur dix évoquent le tabac, et huit sur dix montrent des gens qui fument dans 13 scènes en moyenne, soit l'équivalent de six spots publicitaires. Selon un sondage demandé par l'association, 58% des jeunes de 18 à 20 ans estiment que voir des personnes fumer à l'écran peut inciter à fumer.



Plus de transparence

La Ligue ne va pas jusqu'à demander l'interdiction du tabac dans les films et séries, mais demande plus de transparence. "D'autre part, il faut affranchir l'industrie du cinéma, qui est une industrie du loisir, de la santé, du plaisir, de la propagation du marketing d'une industrie qui tue un quart de ses consommateurs", estime le professeur Albert Hirsch, pneumologue et responsable du programme sur le tabac de l'association.



Parmi nos sources :