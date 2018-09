Cigarettes électroniques : bientôt interdites ?

Aux États-Unis, le gouvernement cible un produit : les cigarettes électroniques semblables à une clé USB, qui font fureur chez les jeunes Américains. Des cigarettes électroniques où il y a bien de la nicotine, mais dont l’emballage et le marketing sont clairement destinés à attirer les jeunes. Alors qu'1 adolescent américain sur 5 est adepte du tabac électronique, le gouvernement tape du poing sur la table.

"Une épidémie"

"Nous n'hésitons plus à qualifier ce phénomène d'épidémie et le gouvernement ne tolérera pas qu'une jeune génération entière devienne dépendante à la nicotine", clame Scott Gottlieb, commissaire général de la "Food and drug administration". Les fabricants et les revendeurs ont 60 jours pour faire baisser les ventes chez les jeunes sous peine d'amendes lourdes et de prison. Pas facile au pays du business où le leader du secteur est valorisé 14 milliards d'euros en bourse.