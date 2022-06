Pourquoi la commission européen propose d'interdire les versions aromatisées de tabac chauffé

Va-t-on vers la fin d'un certain âge d'or pour le tabac chauffé ? La Commission européenne a proposé mercredi d'interdire la vente des versions aromatisées du "tabac chauffé" qui est commercialisé sous forme de bâtonnets pour concurrencer les cigarettes électroniques, dans les 27 pays de l'UE.

>> Japon, Canada, Nouvelle-Zélande : les initiatives pour lutter contre le tabagisme

Cette proposition ne concerne pas les cigarettes électroniques et les e-liquides, a précisé un porte-parole de l'exécutif européen. Elle vise un nouveau type de produit qui une fois "chauffé" et inhalé est susceptible d'être nocif pour la santé, a-t-il expliqué. Concrètement, ce produit, qui ressemble à une cigarette électronique, mais qui n'en est pas une, est apparu il y a 5 ans. À l'intérieur d'un étui en plastique, le tabac est chauffé, au lieu d'être brûlé.

Mais la Commission relève que la "chauffe" vise malgré tout à libérer de la nicotine, et provoque l'émission d'autres produits chimiques potentiellement néfastes pour la santé. L'idée est donc d'instaurer des législations plus strictes dans les États membres pour décourager ce nouveau tabagisme.

+406% en France

À la différence des cigarettes classiques, jusqu'ici, les arômes étaient autorisés pour le tabac chauffé. Et cela a attiré de nombreux fumeurs : les ventes ont explosé en France (+ 406%) entre 2018 et 2020. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Léo a découvert le "tabac chauffé", lors d'un voyage en Pologne. Depuis, il en consomme tous les jours, et notamment son "préféré", goût menthol.

"J'ai pu ressentir des modifications dans mon corps, notamment beaucoup plus de souffle quand je fais du sport, beaucoup plus d'endurance, tout en ayant toujours cette dose de nicotine quotidienne qui permet de réduire les moments de stress au travail. C'est vrai que si ce goût menthol vient à être interdit en Union européenne, ça risque de me poser un problème, car c'est un des seuls moyens de substitution réellement efficace que j'avais trouvé au tabac", explique-t-il.

"Ce sont des produits pour attirer les fumeurs"

Pas de cendres, pas d'odeur de fumée : on peut comprendre que le tabac chauffé et ses arômes aient fait de l'oeil à beaucoup de fumeurs Il faut pourtant se méfier, selon le professeur Dautzenberg, pneumologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris : "Le tabac chauffé reste un produit du tabac qui est pratiquement aussi toxique, probablement. Donc les arômes peuvent être interdits dans ces produits, si la Commission est suivie dans ses demandes. Ce qui serait une bonne chose puisque ce sont des produits pour attirer les fumeurs. Et on n'a pas besoin d'arômes dans le tabac en plus de l'arome original", estime-t-il.

Une interdiction des arômes serait un vrai coup de frein pour un géant comme Philip Morris, par exemple. Sa marque de tabac à chauffer se présente aujourd'hui comme la troisième au niveau mondial dans les pays où elle est commercialisée.