Belgique : la ruée sur le tabac

Un ballet incessant de sacs bien remplis, portés à bout de bras ou au fond d'un chariot. Deux jours après la hausse d'un euro des paquets français, la cigarette belge fait un tabac auprès des personnes venues du nord de la France, mais pas que. Certains sont prêts à faire trois heures de route pour venir chercher leurs biens. Ceux qui font leur "stock du mois" disent économiser jusqu'à 800 euros.

Augmentation aussi en Belgique

A quelques mètres de la frontière sont installés une dizaine de buralistes. Les Français représentent 90% de leurs clients : entre la France et la Belgique, ils ont vite fait leur choix. Pourtant, les Belges n'échappent pas non plus aux hausses de prix. La dernière augmentation, entre 20 et 30 centimes, était en janvier et elle commence aussi à être ressentie par les acheteurs.

