Avant une nouvelle hausse du tabac, la ruée vers les cigarettes moins chères en Italie

Dès le 1er novembre, le prix des cigarettes va connaître une forte hausse en France avec une augmentation du paquet d'environ 50 centimes. Sur la Côte d'Azur, à Menton, de plus en plus de consommateurs se précipitent en acheter à prix réduit en Italie.

Et ça n'en finit pas de grimper! Après quatre ans de stabilité, c'est la neuvième révision du prix du tabac depuis l'arrivée du gouvernement Macron en mai 2017. Si ce sont les industriels qui fixent les prix de vente, l'État peut jouer sur les taxes, lesquelles représentent, aujourd'hui, plus de 80% du prix. Il y a un an et demi, en mars 2018, le prix moyen du paquet de cigarettes est passé de 7.30 euros à 8 euros.

objectif : 10 euros le paquet en 2020

Les prochaines hausses sont déjà prévues: en mars 2020 les paquets afficheront une hausse de 50 centimes, puis, 40 centimes de plus en novembre 2020. L'objectif du gouvernement est de porter le prix moyen du paquet de vingt cigarettes à 10 euros.

Selon les derniers chiffres officiels, parus avant la journée mondiale sans tabac, ce dernier serait responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires. Il tuerait 75 000 Français, ce qui représente plus d'un décès sur huit.

Pour le gouvernement qui a mis en place un programme national de lutte contre le tabac 2018-2022, ces hausses successives seraient efficaces pour réduire la consommation.

Et dans les autres pays ?

Quelles solutions alors pour les fumeurs invétérés, ceux qui n'arrivent toujours pas à décrocher?

Si, en France, fumer est presque devenu un luxe, dans le sud, les frontaliers sont de plus en plus nombreux à s'approvisionner dans les pays européens voisins où les paquets de cigarettes sont nettement moins chers. Une garantie pour eux de faire des économies, mais aussi une injustice, peut-être, pour ceux qui résident loin de ces zones frontalières.

En Italie le prix moyen du paquet est de 5,40 euros, soit entre 30% et 50% de différence selon les marques. En Espagne, le paquet est en moyenne à 5 euros, c'est là que les cigarettes sont les moins chères.

En revanche, en Allemagne et en Belgique, les prix sont légèrement plus élevés (6,40 euros en Allemagne et 6,50 euros pour la Belgique), pourtant les économies réalisées restent non négligeables.

Quant aux pays anglo-saxons, ils ont déjà franchi la barre des 10 euros le paquet à l'instar de l'Angleterre, l'Irlande ou l'Australie.