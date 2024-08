Au Royaume-Uni, le gouvernement envisage d'interdire de fumer dans des espaces extérieurs

La cigarette devrait perdre encore du terrain outre-Manche. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a confirmé, jeudi 29 août; vouloir prendre de nouvelles mesures pour lutter contre le tabagisme, lesquelles prévoient, selon la presse, une interdiction de fumer en terrasse des restaurants et à l'extérieur des stades de foot

Interrogé sur ces informations, Keir Starmer, qui est en visite à Paris, a confirmé à des journalistes qu'il voulait prendre de nouvelles mesures en ce sens. Il avait déjà indiqué en juillet qu'il reprendrait la politique très ambitieuse de lutte contre le tabagisme de son prédécesseur Rishi Sunak. D'après ce projet, les jeunes de moins de quinze ans aujourd'hui ne se verront jamais vendre légalement de cigarettes.

Plus de "80 000" morts liées au tabac chaque année

Selon le tabloïd The Sun, le gouvernement veut aussi interdire de fumer dans de nombreux espaces publics. Il ne serait, d'après ce projet, plus possible d'allumer une cigarette dans les jardins des pubs, en terrasse des restaurants, à l'extérieur des boites de nuit, des stades de foot, sur les trottoirs près des universités et des hôpitaux, dans certains parcs, etc.

"Plus de 80 000 personnes perdent la vie chaque année à cause du tabagisme" au Royaume-Uni, a souligné le Premier ministre. "Il s'agit de décès évitables, d'une charge énorme pour le NHS [le service de santé public] et, bien sûr, d'une charge pour le contribuable", a-t-il ajouté.

Le projet a été salué par des professionnels de santé mais vivement critiqué par des pubs, secteurs en grande difficulté ces dernières années. "C'est très préoccupant", a réagi Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, en demandant au gouvernement de "reconsidérer" ses plans. "De telles restrictions auraient un impact dévastateur sur les pubs qui luttent déjà avec la flambée des prix de l'énergie et le coût faramineux de l'activité", a-t-elle ajouté.