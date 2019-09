Jeunes et alcool : « entre eux ils se font boire mais ils prennent soin d’eux aussi. »

Les consommateurs d'alcool et de cannabis sont dans le viseur des autorités sanitaires : pendant un mois, ils pourront rencontrer ce type de messages sur les réseaux sociaux : « Si ton pote fait un coma, appeler les secours est plus utile que faire une story… » Ou encore, « Compte sur tes potes pour t’ambiancer (…) et pour t’aider si tu es trop bourré en fin de soirée. »

Pour le psychologue Jean-Pierre Couteron, cette campagne est essentielle pour renforcer la solidarité des jeunes lors d’une fête. « Souvent on insiste sur « entre eux il se font boire » mais aussi entre eux, ils prennent soin d’eux (…) et ce qui est vrai ! Ces adolescents peuvent à la fois avoir envie de s’amuser ensemble et en même temps avoir envie qu’il n’arrive pas d’accidents. Et c’est ce deuxième lien qu’on veut renforcer. »

Les parents et les médecins ont aussi un rôle à jouer

Ceux qui sont présents à une soirée restent les meilleurs intervenants pour agir en cas de problème, confirme ce psychologue. Mais les parents doivent faire de la prévention en amont et les médecins doivent intervenir en deuxième partie du soin. « Moins les médecins seront présents dans le premier niveau de soin, mieux c’est ! » Au cours de l’année 2017, 27 % des jeunes de 18-25 ans ont consommé du cannabis. Et parmi les consommateurs réguliers d’alcool, 74,5 % indiquent avoir bu de l’alcool pour que les soirées soient mieux réussies. Ces deux substances continuent d’être populaires et d’être associées à un esprit festif.