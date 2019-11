Drogue, alcool, la chanteuse Rose se confie sur ses addictions

"En fait je me sentais seule et je crois que c'est le déclenchelment de cette consommation. On a l'impression que grâce à la fête et à cette drogue là, on va être entouré tout le temps et qu'on ne sera plus jamais seul" explique la chanteuse Rose quand elle évoque ces années d'addictions.

Pour elle, "on ne se rend pas compte qu'on est accro à la cocaïne, on se rend compte tout simplement qu'on est en train de sombrer"...

"Je sais qu'on ne peut pas penser se remplir ou exister avec des choses qui n'existent pas et qui ne vous font pas exister donc le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui à des jeunes ou à des gens qui veulent s'en sortir, des adultes surtout même, c'est d'essayer d'être soi, d'exister, de briller par soi-même plutôt que de paraître. C'est le paraître, la drogue, l'alcool, c'est le paraître".

Album Kérosène, label Jo&Co, 2019.