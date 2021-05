Consommation : la vente d'alcool dans les supermarchés explose

Du 4 janvier au 2 mai, le cumul des ventes d'alcool dans les supermarchés a fait un bond de 12,8% par rapport à 2019, et de 14,4% en 2020, selon une étude. "C'est logique, il y a un report de consommation à domicile puisque tous les cafés, hôtels et restaurants sont fermés, mais ce report est nettement plus important cette année que lors du premier confinement", explique le journaliste David Boéri sur le plateau du 12/13 de France 3, lundi 10 mai.

Succès du champagne et des alcools forts

Les alcools festifs ont en effet fait leur retour. "Après une année 2020 catastrophique, les ventes de champagne en grande surface ont fait un bond de 50%, même tendance pour les alcools forts, avec +47% pour la tequila, +30% pour le gin et +27% pour le cognac. Ce sont des produits qui sont relativement chers à l'unité et font mécaniquement gonfler les chiffres d'affaires", ajoute David Boéri. Mais les Français ne consomment pas pour autant plus d'alcool en quantité. Sur les quatre premiers mois de l'année, la consommation a en réalité reculé. De manière générale, les Français augmentent leur consommation au printemps, en été et à la fin de l'année.