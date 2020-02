VIDEO. Cinq tonnes de cocaïne saisies dans un sous-marin artisanal au large du Panama

Un sous-marin stupéfiant. Les policiers du Panama ont saisi un semi-submersible, le 19 février. Un avion des autorités a repéré l'engin dans la mer des Caraïbes, à environ 60 km au large de la ville de Colon. Quatre Colombiens étaient embarqués dans ce sous-marin artisanal qui transportait quelque cinq tonnes de cocaïne. La drogue était enfermée dans 200 sacs. Chacun d'eux contenait quelque 25 paquets.

En Amérique latine, après les avions et les bateaux rapides, les cartels de la drogue sud-américains, notamment colombiens, utilisent des sous-marins plus ou moins élaborés pour transporter la drogue vers le Mexique puis les Etats-Unis. En septembre, un engin qui transportait, lui aussi, plus de 5 tonnes de cocaïne a été ainsi intercepté dans l'océan Pacifique au large de l'Amérique du Sud. Les garde-côtes américains ont également mis la main, en mai 2019, dans le Pacifique sur un petit sous-marin contenant six tonnes de cocaïne.

Ce mode opératoire est rarissime en Europe, mais pas inédit. Un sous-marin contenant une quantité "importante" de cocaïne a été intercepté, en novembre 2019, au large des côtes du nord-ouest de l'Espagne. Sa cargaison était estimée à quelque 100 millions d'euros.