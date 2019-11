Trafic de drogue : zoom sur les routes de la cocaïne

Chaque jour, des centaines de milliers de tonnes de marchandise sont déchargées au port du Havre (Seine-Maritime). Parmi elles, régulièrement, des lots de cocaïne. Cette semaine, les policiers en ont découvert 680 kg à bord d’un bateau venu du Brésil. Depuis le port normand, principale porte d'entrée de la cocaïne en France - 20% des saisies dans l’Hexagone -, la marchandise est embarquée sur des camions régulièrement arrêtés par les douanes.

La deuxième drogue la plus consommée en France

La drogue est produite en Amérique du Sud, principalement en Colombie, Bolivie et au Pérou. Elle transite par les Antilles avant d'être livrée par bateau en Amérique du Nord ou en Europe, via la France et l'Espagne. Si ces routes maritimes sont de plus en plus surveillées par les autorités, le trafic est aujourd’hui en pleine expansion. La production de cocaïne a doublé en deux ans en Amérique du Sud. Résultat : elle est aujourd'hui la deuxième drogue la plus consommée en France.