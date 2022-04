Trafic de cocaïne : une fusillade sur le port du Havre

Dans la matinée du mardi 26 avril, une scène de film s'est déroulée au port du Havre (Seine-Maritime). Des hommes armés ont fait irruption et ont braqué le chauffeur d'un fourgon blanc. La camionnette a démarré brutalement et pris la fuite, visée par plusieurs coups de feu tirés par des policiers en civil. Vers 10 h, la police judiciaire de Rouen (Seine-Maritime) surveillait une livraison de cocaïne, cachée au milieu d'une cargaison ordinaire, dans un conteneur bleu tracté par un poids lourd.



En 2021, près de 19 tonnes de cocaïne saisies

Le fourgon des trafiquants le suivait : ils avaient prévu de récupérer la drogue loin du port et ignoraient être surveillés par des policiers. Rien ne s'est passé comme prévu : le poids lourd est tombé en panne et la cocaïne a été déchargée sur place. Les policiers ont dû intervenir en urgence et les malfaiteurs ont pris la fuite, sous les tirs. Dans la fin de l'après-midi du 26 avril, les trafiquants restaient introuvables. En 2021, près de 19 tonnes de cocaïne ont été saisies par les douanes.