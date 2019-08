Plus d'une tonne de cocaïne saisie au Havre, la plus importante opération de l'année

Emballée dans de la toile de jute, la drogue a découverte dans un chargement de cœurs de palmier en provenance d'Equateur.

Plus d'une tonne de cocaïne a été saisie dans le port du Havre (Seine-Maritime) pour une valeur estimée à 74 millions d'euros sur le marché illicite de la revente, a annoncé Gérard Darmanin, mercredi 13 août. Le ministre de l'Action et des Comptes publics salue la "plus importante" saisie de cocaïne réalisée cette année en France.

La drogue a été retrouvée dans la nuit de lundi à mardi dans un chargement de cœurs de palmier en provenance d'Equateur, a également précisé le ministère. Au milieu de la cargaison, les agents ont découvert "15 ballots de toile de jute renfermant la drogue qui y avaient été introduits clandestinement", représentant au total "1 066,5 kg de cocaïne". Les enquêteurs évoquent la méthode du "rip-off", qui consiste à placer la drogue à l'entrée d'un conteneur transportant un produit. Un complice est alors chargé de récupérer les stupéfiants dans le port d'arrivée en brisant les plombs du conteneur, comme l'expliquait Le Parisien.

Gérald Darmanin a prévu se rendre sur place vendredi pour féliciter les douaniers. En 2018, les services douaniers français ont intercepté au total 12,2 tonnes de cocaïne sur le territoire national et en haute mer (+ 32,6%). Quelque 16,1 tonnes de cette drogue ont également été appréhendées à l’étranger sur information de la douane française (+ 6,4%)