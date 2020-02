Nord : démantèlement d'un important trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et Roubaix

"Plus de 530 voyages de mules effectués pour le compte de l’organisation" sur l'année 2019 ont été recensés, selon la police nationale.

Un important trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et Roubaix (Nord) a été démantelé, a appris franceinfo auprès de la police nationale. Des mules transportaient la drogue dans des vols entre Cayenne et Orly, avec la complicité d’une agence de voyages de Lille.

L'enquête a débuté en juillet 2019. "Grâce à un renseignement, la police de Roubaix a découvert 6,3 kilogrammes de cocaïne et a interpellé cinq mules ayant transporté la drogue in corpore" (dans leurs corps), indique la police dans un communiqué.

L'office anti-stupéfiants (Ofast) de Lille poursuit l'enquête et met au jour "une organisation implantée à Roubaix procédant à des importations massives de cocaïne depuis l’Amérique latine via des mules recrutées en Guyane et voyageant sur la ligne aérienne Cayenne-Orly avec la complicité d’une agence de voyages basée à Lille".

Près d'une tonne de cocaïne sur l'année

Sur l'année 2019, "plus de 530 voyages de mules effectués pour le compte de l’organisation" ont été recensés, "soit une moyenne de 10 mules par semaine, soit près d’une tonne de cocaïne importée à Roubaix de cette manière sur l'année 2019".

Dimanche 9 février, "à la suite d'une nouvelle arrivée de mules depuis Cayenne jusqu’à Roubaix, une vaste opération a été déclenchée amenant l’interpellation de 20 mis en cause et la saisie d’1,6 kilogramme de cocaïne", précise la police.