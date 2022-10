Martinique : la lutte des douaniers contre le trafic de drogue

Une dizaine de douaniers est venue inspecter un immense cargo, sur le port de Fort-de-France, en Martinique. Florent et son équipe ouvrent d'abord chaque tiroir, puis inspectent chaque lit et chaque trousse, à la recherche de cocaïne. Les douaniers fouillent même les endroits les plus insolites. Ce jour-là, aucune saisie n'a été faite, comme souvent. Mais il faut persister car la Martinique est l'un des points d'entrée du territoire français pour les trafiquants, à l'image de la Guyane.



Moins de 2% des navires contrôlés ou arraisonnés par les douanes

Les saisies sont parfois spectaculaires. En septembre dernier, une équipe de la marine nationale a accosté un voilier de plaisance. À bord, ils ont découvert 1 328 kilos de cocaïne, une marchandise estimée à plus de 50 millions d'euros. Ces saisies impressionnantes ne représentent pourtant qu'une infime partie de la drogue qui circule dans les eaux françaises et internationales. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, moins de 2% des 750 millions de navires qui circulent quotidiennement sont contrôlés ou arraisonnés par des services de douanes.