Les saisies de cocaïne ont explosé en 2017

Les douanes françaises ont publié, mardi 13 mars, leur bilan de l'année 2017. Une année record pour les saisies de cocaïne et d'avoirs criminels.

Année record pour les douaniers français. Les douanes ont saisi plus de neuf tonnes de cocaïne et quelque 860 millions d'euros d'avoirs criminels au cours d'une année 2017 record, selon leur bilan annuel présenté mardi 13 mars. Avec 9,2 tonnes de cocaïne interceptées en France et en haute mer l'année dernière, les douaniers battent leur précédent record établi en 2015 (8,6 tonnes).

862 millions d'euros saisis

Au total, les douaniers ont mis la main l'an passé sur près de 100 tonnes de stupéfiants, dont 64,7 tonnes de cannabis, à la fois en France, en haute mer et à l'étranger, grâce aux renseignements des douaniers français. En outre, plus de 350 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies, dont 238 en France.

Le second record spectaculaire de l'année 2017 concerne les saisies d'avoirs criminels. Maisons, voitures, comptes bancaires, fonds de commerce, etc. : la douane a confisqué ou identifié 862 millions d'euros de patrimoine, en hausse de 477% par rapport à 2016.