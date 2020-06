Île d'Oléron : il braque des pêcheurs pour leur dérober 40 kilos de cocaïne et est condamné à quatre ans de prison

L'affaire a débuté le 6 juillet 2018 lorsqu'un patron pêcheur et ses trois matelots pensaient avoir fait une pêche miraculeuse en remontant 40 kg cocaïne dans leurs filets.

Un homme a été condamné mercredi par le tribunal judiciaire de La Rochelle, en Charente-Maritime, à quatre ans de prison ferme pour le braquage à main armée d'un pêcheur qui avait remonté dans ses filets 40 kg de cocaïne, rapporte jeudi France Bleu La Rochelle. L'affaire a débuté le 6 juillet 2018. Un patron pêcheur et ses trois matelots pensent avoir fait une pêche miraculeuse en remontant deux ballots de cocaïne pour un total de 40 kg. Le butin d'une valeur inestimable est partagé entre les pêcheurs qui gardent 10 kilos chacun.

Sorti de son lit nu, il doit déterrer la drogue sous la menace

Le patron enterre sa part dans son jardin et essaie d'entrer en contact, grâce à un intermédiaire, avec des acheteurs potentiels. Le rendez-vous, fixé le 3 août 2018 à Bourcefranc-le-Chapus, en Charente-Maritime. Après avoir récupéré un pain de cocaïne, les acheteurs braquent alors les intermédiaires, proches du patron, et font feu à plusieurs reprises. Trois semaines plus tard, le patron pêcheur est à son tour la cible d'une expédition à son domicile. Sous la menace d'une arme, il est sorti de son lit et se retrouve nu dans son jardin où il déterre la part de cocaïne qu'il a conservée. Sa compagne est chargée de récupérer les trente autres kilos. Avec le butin complet, les agresseurs et la cocaïne disparaissent en voiture.

Douze personnes placées en garde à vue

L'enquête sur les coups de feu permet aux gendarmes de Rochefort de remonter la filière et de confondre l'ensemble des protagonistes de cette affaire "digne d'une mauvaise série télé malheureusement bien réelle", souligne la gendarmerie de la Charente-Maritime. Douze personnes sont placées en garde à vue entre les mois de février et septembre 2019. L'auteur présumé des coups de feu est quant à lui interpellé dans l'Oise en octobre 2019.

Mercredi, le tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé des peines allant de six mois de prison avec sursis à quatre ans d'emprisonnement ferme pour le tireur. Le jugement de l'un des auteurs est renvoyé au mois de juillet. Les trois marins pêcheurs ont reconnu leur implication. Ils seront jugés au mois de septembre.