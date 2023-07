Guyane : soupçonnés de trafic de cocaïne, 11 policiers mis en examen et incarcérés

Interpellés il y a une semaine, les policiers adjoints sont soupçonnés d'avoir profité de leur statut pour éviter les contrôles de sécurité à l'aéroport de Cayenne.

Treize personnes, dont onze policiers adjoints, soupçonnées, comme le révélait franceinfo vendredi dernier, d'avoir fait passer de la cocaïne par avion de la Guyane vers la métropole, ont été mises en examen et placées en détention provisoire, a appris vendredi 7 juillet franceinfo, de source judiciaire. Âgées de 21 à 35 ans, elles avaient été interpellées entre le 27 et le 29 juin à Cayenne et, pour l'une d'entre elles, à Aubervilliers.

L'individu interpellé à Aubervilliers a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi dernier. Les douze autres suspects interpellés en Guyane ont à leur tour été mis en examen et placés en détention provisoire entre lundi et ce vendredi.

Les policiers, essentiellement de la police aux frontières (PAF), profitaient de leur uniforme pour éviter des contrôles de sécurité. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir permis à des "mules" de récupérer de la drogue qu'ils cachaient dans le faux plafond des toilettes de la zone internationale de l'aéroport de Cayenne, indique la source judiciaire à franceinfo.

10 kg de cocaïne saisis

Lors des perquisitions, deux sacs contenant chacun 2 kilogrammes de cocaïne et un cubitainer contenant 1,8 kilogramme de cocaïne sous forme liquide avaient été saisis dans le faux plafond de l'aéroport. Au total, 10 kilogrammes de cocaïne et 60 000 euros en espèce ont été saisis, dont la moitié à Aubervilliers.

Deux informations judiciaires sont ouvertes par le parquet de Créteil dans cette affaire notamment pour "trafic de stupéfiants", "blanchiment" ou encore "corruption passive". Elles avaient été ouvertes après deux interpellations de "mules" transportant de la cocaïne en provenance de Guyane, à l'aéroport d'Orly au printemps dernier.