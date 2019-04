Drogues : saisies records de cannabis et d'héroïne en 2018

Cachée entre des planches de bois exotique débarquées du Brésil, 1,7 tonne de cocaïne. C'est la saisie record des douaniers dans le port de Caen (Calvados) en décembre dernier. Selon une note du ministère de l'Intérieur, le trafic est en hausse dans le pays. Sur les quinze dernières années, les saisies ont augmenté de 45%. Entre 2017 et 2018, c'est + 31% pour le cannabis, + 64% pour l'héroïne et - 6 pour la cocaïne.

Un produit plus concentré et plus dangereux

Aujourd'hui, le cannabis serait plus concentré qu'il y a quelques années. "Le trafic s'adapte à la clientèle. La clientèle a envie d'avoir du cannabis qui va entraîner des phénomènes psychotropes (...) et donc on augmente la concentration, ce qui fait qu'on va offrir un produit qui est plus appétant pour le consommateur, mais qui est plus dangereux", détaille Amine Benyamina, expert addictologue à l'hôpital Paul Brousse (Val-de-Marne). En Europe, les Français sont parmi les plus gros consommateurs de cannabis. 1 adolescent sur 10 en fumerait régulièrement.

Le JT

Les autres sujets du JT