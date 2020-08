Cocaïne : le maire guyanais arrêté à Orly s'explique

Vendredi 14 août, alors qu'il s'apprête à quitter la Guyane, Paul Dolianki se voit recevoir une petite valise de la part d'une connaissance, qui lui demande de la ramener à sa soeur vivant en métropole. "C'est une dame que je connaissais depuis plus de six ans. Elle m'avait déjà demandé d'en ramener une pour sa soeur. [...] Il n'y avait pas eu de problème, donc j'avais confiance en elle", explique le mis en examen. La valise n'était censée contenir que des produits locaux, comme de l'alcool et des vêtements.

Un double fond dans la valise

Mais lorsque Paul Dolianki débarque à Orly, le scanner des douanes détecte un double fond dans la valise. 2,5 kilos de cocaïne sont trouvés dans le bagage. Le maire d'Apatou assure avoir été piégé. "Je connais tout le matériel que l'État a mis en place pour détecter la cocaïne. [...] Je n'aurais jamais accepté d'emmener ça", clame Paul Dolianki, qui ne fera "plus jamais confiance" dans ce genre de circonstances. En Guyane, la propriétaire de la valise a été interpellée et ses complices présumés sont activement recherchés.

