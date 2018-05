Tabac : pour la majorité des jeunes fumeurs, le paquet neutre \"n\'a aucune importance\".

La disparition des marques sur les paquets de cigarette est inutile pour les deux-tiers des adolescents fumeurs, d’après une enquête publiée le 31 mai.

Ce sont les premiers visés par la loi, et pourtant… Lors de la généralisation des paquets de cigarette « neutres », les deux-tiers des jeunes fumeurs estimaient que la mesure n’aurait pas d’effet sur leur consommation.

C’est ce qui ressort de l’enquête publiée jeudi 31 mai par l'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), qui a interrogé 7299 Français de 17 ans entre fin 2016 et début 2017 (le paquet neutre est obligatoire depuis le 1er janvier 2017). Résultat : d'après 84,7% des jeunes fumeurs, « le paquet n'a aucune importance, c'est le goût qui compte ». Et seulement 16,2% affirment qu’il est possible d'acheter des cigarettes uniquement par attirance pour le paquet.

Les jeunes fumeurs sont pourtant sensibles aux marques

Bien sûr, d’autres chiffres indiquent que les jeunes ne sont pas aussi hermétiques à l’effet des marques qu’ils veulent bien le croire: la moitié d’entre eux admettait, lors de cette enquête, apprécier la beauté des anciens paquets, et plus d’un fumeur quotidien sur dix croyait alors que la dangerosité dépendait des marques.

Une mesure plus efficace sur les non-fumeurs ?

Les adolescents non fumeurs reconnaissent quant à eux plus volontiers l’utilité potentielle du paquet neutre, puisque près de la moitié d’entre eux pensent qu’il entraînera une réduction du nombre de jeunes fumeurs. Ce qui amène l’OFDT à conclure que « cette mesure pourrait, chez les adolescents, contribuer davantage à prévenir l'initiation au tabagisme qu'à favoriser l'abandon du tabac ».